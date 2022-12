Quique Peinado muestra en Zapeando el viral de un muchacho que entra en una tienda de móviles: "Mira varios terminales para saber cuál le convence más, pero tiene un plan infalible", comenta con sus compis de Zapeando. Coge varios modelos y sale corriendo. Sin embargo, no se espera que la puerta del establecimiento estuviese cerrada: "Venga, un abrazo", no puede evitar reaccionar el de Vallecas, que asegura que "son detallitos si no lo planteas bien".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver cómo se resigna, se da la vuelta y entrega los móviles al vendedor "bien tranquilo". "¡Que mal!", espeta Dani Mateo al ver este "humillante" momento, que convierte a este casi ladrón en su "nuevo ídolo".