En Zapeando tenemos esta tarde a alguien que es noticia porque ha conseguido la nota más alta de la selectividad en todo Madrid, ella es de origen sur coreano y se llama Hi Park y hace 10 años no hablaba ni una sola palabra de castellano. "¿Cómo lo has hecho?", le pregunta Quique Peinado: "Fui a un colegio normal público y me ayudaron mucho mis amigos y profesores", explica, ya que se "lo explicaban muy bien".

Además, en el vídeo principal de la noticia, esta estudiante explica cuál es el truco para sacar esta noticia en la EvAu: "Estudiar a diario, aunque lo más importante es saber lo que estás haciendo, fijarse en los profesores que tienes en Bachillerato y en su estilo. Luego en la EvAu es muy importante acostumbrarse al modelo para no asustarte con el examen de verdad".