"Estés en España o en Estados Unidos hay cosas que no cambian, como que tu padre te avergüence cuando alguien te hace tilín", comenta José Lamuño antes de dar paso a un vídeo en el que se puede ver al padre de una joven detener a un camarero para hablar con él. "Mi hija piensa que eres monísimo", le dice el hombre a este chico ante la atónita mirada de la joven, que no duda en meterse debajo de la mesa.

"He pasado vergüenza como si yo fuera la adolescente", afirma Valeria Ros, mientras Dani Mateo pide a los progenitores del mundo un poquito de responsabilidad: "Me hace eso mi padre y no vuelvo a casa", asegura el presentador en el vídeo sobre estas líneas.