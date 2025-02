"No hay motivos para desterrar la leche": Boticaria García responde a los mitos sobre este alimento

La leche ha sido considerada durante años un alimento esencial, pero ¿realmente es imprescindible? En Zapeando, Boticaria García aclara los mitos sobre este producto y explica si es necesario o no incluirlo en nuestra dieta diaria.

"La leche no es imprescindible, el calcio se puede obtener de otras muchas formas", señala la colaboradora. Sin embargo, destaca que "es más fácil tomar los requerimientos de calcio de la leche que de otros alimentos como las almendras".

Además, aclara que "no podemos afirmar que la leche sea un veneno" ni "que sea mala en general". Aunque reconoce que hay personas intolerantes a la lactosa, Boticaria García resalta que "eso no significa que todo el mundo lo sea", y, por tanto, "no hay motivos para desterrar la leche" de nuestra alimentación.