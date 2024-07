El cuatro de julio es una de las fiestas más importantes de Estados Unidos. Además de disfrutar de impresionantes espectáculos pirotécnicos, muchos famosos dan rienda suelta a su patriotismo a través de redes sociales para demostrar su amor por su país.

Como se ven en las imágenes, Mark Zuckerberg ha decidido vestirse de esmoquin y, con la bandera de EEUU en una mano y una cerveza en la otra, se ha puesto a hacer surf demostrando que, además de patriota tiene un equilibrio envidiable. "¿Por qué parece Screech de 'Salvados por la campana'?", se pregunta Dani Mateo tras ver el vídeo. Por su parte, Katy Perry ha posado con un trikini con la bandera estadounidense. Además, su pose emula al famoso cartel feminista 'We can do it'.

Por su parte, Salma Hayek y Arnold Schwarzenegger han recuperado dos imágenes antiguas: mientras que la actriz va vestida como la Estatua de la libertad, el actor lleva un total look con el estampado de la bandera de Estados Unidos. Aunque la felicitación más divertida ha sido la de Guillermo Rodríguez, colaborador de Jimmy Kimmel. El actor se ha disfrazado de águila calva para demostrar su amor por el país.