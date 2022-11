Este jueves se estrena a las 22:30 horas la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina' y quién mejor para desvelar algunas de las tramas que nos vamos a encontrar que el propio Alberto Chicote, al que Maya Pixelskaya no puede evitar hacer la siguiente pregunta: "Tú que has visto cosas que harían vomitar a una cabra, ¿el guarro nace o se hace?". "Yo creo que se hace", responde.

Y, es que, en la mayoría de los casos que él ha visto "es una cuestión de malos hábitos, dejadez y desánimo": "Te encuentras con un tipo que te responde: 'Si no va a venir nadie, que más me da tirarlo hoy que mañana". "Siempre he dicho que lo más duro de Pesadilla es esa desidia, ese desánimo" de algunas personas, concluye.