Cristina Pedroche sorprende, una tarde más, ocupando la silla de Dani Mateo "¡Hoola! La Pedroche is back", dice saludando a cámara, y acto seguido presenta a la mesa de colaboradores haciendo especial hincapié en Miki Nadal.

Un gesto que no sienta nada bien a Valeria Ros, que le recrimina su actitud: "No estoy feliz porque has dicho el nombre de Miki con más intención y me da celitos". "Es que ya sabes que a Miki le quiero", responde la presentadora, al mismo tiempo que la vasca le hace pucheritos y le pide que diga "Valeria otra vez". Puedes ver el momento de "celitos" de Valeria Ros en el vídeo principal de la noticia.