Rubén Cortada hizo una parada en Zapeando para promocionar su nueva serie, '¿A qué estás esperando?', que coprotagoniza junto a Adriana Torrebejano y que ya está disponible en Atresplayer. Durante su visita al programa de laSexta, el actor no solo habló de los secretos y el rodaje de la serie, sino que también se dejó llevar por el humor característico de los zapeadores, participando en un desternillante sketch.

El divertido segmento consistía en recrear una cita donde los diálogos eran frases que podrían decirse tanto en una cena como en la cama. Cortada se unió al juego con los colaboradores del programa, quienes no escatimaron en comentarios hilarantes.

Maya Pixelskaya abrió el juego con una frase directa: "No te ha salido mal, pero me gusta más como lo hace tu padre", arrancando las primeras risas del actor. Luego, Iñaki Urrutia añadió más humor al decir: "No hace falta que te lo comas todo, pero al menos pruébalo", lo que mantuvo la atmósfera cómica.

Sin embargo, la frase que desató la mayor carcajada de Rubén Cortada vino de Dani Mateo, quien lanzó: "Te juro que es la primera vez que me pasa, pero me ha quedado blanda". El actor no se quedó atrás y, entre risas, respondió con una ocurrencia provocadora: "Cariño, termínatelo todo, porque lo que sobre se lo vamos a dar a los perros".

Si quieres disfrutar de todas las frases y momentos cómicos, no te pierdas el vídeo del programa Zapeando donde Rubén Cortada demuestra que, además de talento, tiene un gran sentido del humor.