Una chica de Soria se dedica a dar vueltas en una rotonda durante media hora sin motivo a aparente. Un chico, testigo de las vueltas de la chica, decide grabarla para que quede constancia del extraño comportamiento.

Como dice el chico, "desde que yo he llegado le he contado diez vueltas" y cree que quizá la chica busca darse un golpe ya que no entiende el porqué de tanta vuelta a la rotonda.

El vídeo finaliza sin saber si la chica se decide, al fin, a salir de la rotonda y sin saber el motivo de no parar de dar vueltas. Por eso Quique Peinado hace un llamamiento a la conductora para que llame al programa y cuente por qué estaba dando vueltas.