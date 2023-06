En Zapeando se ha visto de todo: gente que se casa consigo misma, gente que se casa con árboles y muñecos, pero todavía no se había visto un caso similar al de este vídeo. Y, es que, una mujer se ha vuelto viral después de casarse con un hombre diseñado por la inteligencia artificial.

"¿Tú crees que este señor lleva el ano blanqueado?", pregunta el de Zaragoza a Isabel Forner, que dice: "No te estoy entendiendo, Miki". Pero cuando le explican de qué se trata, la periodista deportiva no puede evitar reír: "No me gusta hablar de anos. Lo paso mal, sigamos".

"Yo tengo una pregunta", dice Dani Mateo, que pregunta a Miki Nadal, cuál es la parte que se blanquea del culo exactamente. Escucha la divertida conversación que tienen en directo en el vídeo principal de la noticia.