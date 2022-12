"Vosotros cuando vais al baño y tiráis de la cadena, ¿lo hacéis con la tapa levantada o cerrada?", sorprende María Gómez a sus compañeros de Zapeando con esta pregunta, que no dudan en contestar. "Si estoy en la ducha pues no hay tapa", no puede evitar decir Santi Alverú. Por su parte, Lorena Castell asegura que, si está "vaga" y solo ha hecho pis, tira de la cadena con la tapa levantada. En cambio, si ha hecho "caca", siempre lo hace con ella "bajada".

La razón de que María Gómez pregunte esto es porque la Universidad de Colorado ha hecho un estudio con el que ha demostrado que "las microgotitas salen disparadas hacia arriba y pueden llegar hasta a 1,5 metros de altura". O, lo que es lo mismo, gracias a los rayos láser han podido observar "cómo ascienden esas micropartículas con posibles enfermedades". En el vídeo principal de la noticia puedes ver el divertido debate que se ha generado entre Lorena Castell, Valeria Ros y Santi Alverú a raíz de esto.