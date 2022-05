"En esta mesa hay una persona que está a punto de dejarnos", destaca Dani Mateo, que explica que "se va a un lugar mejor": Canarias. Y es que este domingo vuelve Love Island, el programa presentador por Cristina Pedroche, por lo que la zapeadora no volverá al plató en un tiempo.

"Tengo muchas ganas de irme y conocer a los isleños", destaca Cristina Pedroche, que afirma que ha visto muchas cosas "muy interesantes": "El nivel va para arriba y lo que me gusta es que con la primera temporada ya demostramos que el programa funciona y existe el amor". Y es que como explica Pedroche tanto la pareja ganadora como la finalista continúa junta en la actualidad. "Me produce mucha tristeza que se vaya del programa porque me gusta mucho compartir la mesa con Cristina", afirma Miki Nadal mientras que su compañera les pide que cuiden de su sitio mientras no está: "Guardadme un poco la silla".