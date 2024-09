Keanu Reeves tampoco se escapa de los bulos y los rumores sobre su persona. El actor, conocido gracias a 'Matrix' o 'John Wick', ocupó titulares en 1994 ya que se rumoreó que se había casado con un millonario, David Geffen. "Decían que Keanu había pegado un braguetazo", expone Alberto Rey.

"El impacto fue tal que hasta 'El país' publicó la noticia el 29 de diciembre diciendo que no era una inocentada", apunta el periodista, "la prensa seria se sumó a este bulo". Se llegó a publicar que a la boda habían asistido gente como Liz Taylor, Steven Spielberg o Cindy Crawford.

Los detalles sobre la boda no se quedaron ahí ya que, incluso, se dieron detalles del look que había escogido el actor. "Llegó un punto que los dos tuvieron que desmentir el bulo, cada uno por su cuenta", aclara Alberto. "David, que es muy socarrón, dijo que no se había fijado en Keanu y el actor, por su parte, que le hacía gracia que le asociaran con un hombre tan guapo como David", concluye el periodista.