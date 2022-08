"Os voy a presentar a la ladrona más chula de todo Delaware, Estados Unidos", anuncia Santi Alverú a sus compis de Zapeando, a los que acto seguido les pone este viral en el que se ve a una marmota que se dedica a robarle la cosecha del huerto a un granjero: "Se llama Chunk y es una sinvergüenza", asegura el colaborador.

Pero no solo la roba, sino que, además, presume de ello delante de la cámara de seguridad "para que todo el mundo vea con qué tranquilidad se la come". "Más morro imposible", sentencia Santi Alverú, que no puede sentirse más identificado con ella. Puedes ver el cómico viral de esta marmota presumiendo de sus hurtos en el vídeo principal de la noticia.