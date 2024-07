Santi Alverú vuelve una semana más con su sección 'El defensor del espectador'. En esta ocasión, el primer mensaje se lo lleva Dani Mateo. Marta, de Barbastro, no ha dudado en ponerse en contacto con Santi para hablar sobre los chistes malos de Dani: "Me sangran los oídos con los chistes malos de Dani. Pero también me hacen mucha gracia. ¿Es grave?".

"Tengo mi opinión sobre si es grave o no pero no quiero condicionar a nadie", afirma Santi. Para que cada uno saque sus propias conclusiones, el colaborador presenta una recopilación "con los mejores peores chistes" que ha contando Dani en el programa.

"Cada vez que Dani hace un chiste muere un guionista", afirma Quique Peinado. Para cerrar el mensaje de Marta por todo lo alto, Dani se anima ha contar otro de sus particulares chistes. No te lo pierdas en el vídeo principal.