Los talents de La Voz Kids se jugaron el pasado viernes el paso a la final en los últimos asaltos del programa. Por eso, los niños se esforzaron más que nunca y la noche dejó actuaciones tan espectaculares como la de Pol Calvo, que cantó 'I will always love you', de Whitney Houston: "¡Qué barbaridad!", no puede evitar expresar Valeria Ros al ver la actuación, "¿Vosotros sabéis lo difícil que es llegar a los tonos de Whitney Houston?".

"Lo más fuerte de todo", resalta, "es que en las audiciones a ciegas el único que se dio la vuelta fue Pablo López". Un hecho que hizo plantearse su oído a Sebastián Yatra: "'La Voz Kids' cometió un error tremendo contratándonos de coaches", aseguraba en directo. Puedes ver la espectacular actuación de Pol Calvo, con la que se le saltan las lágrimas a Lola Índigo, en el vídeo principal de la noticia.