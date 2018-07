COLABORADOR DE ZAPEANDO

Miki Nadal forma parte del equipo de Zapeando desde el primer día. No podía faltar en una tertulia televisiva un colaborador cuya sección en Sé lo que hicisteis, donde estuvo durante sus cinco años de emisión, se llamaba 'Soy el que más sabe de televisión del mundo'. El humorista maño fichó por Atresmedia en 2006 y el mismo año presentó No sabe, no contesta y el concurso Taxi en 2013, además de participar en Tu cara me suena mini y ser miembro del jurado de Tu cara no me suena Todavía.