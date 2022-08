Lorena Castell presenta en el plató de Zapeando a Josie, que quiere aclarar sus palabras en el programa 'Veo cómo cantas' sobre las organizadoras de boda. ¿Qué le pasa al experto en moda con las wedding planner? "No tengo nada en su contra, hacen un trabajo increíble", destaca Josie, que detalla que se refería a las wedding planner scon pinganillo.

"Cuidado con una wedding planner con pinganillo, ahí está la diferencia", insiste Josie, que afirma que "una boda no puede tener regiduría". "He tenido bodas con wedding planner superpotentes que llevan pinganillo y empujan y me dicen 'en este momento no, Josie'", recuerda y cuenta cómo se indignó: "¿Cómo que en ese momento no?, ¡si estoy llorando!". Puedes ver el divertido análisis completo de Josie en el vídeo principal de esta noticia: "Cuidado con el pinganillo porque te puedes cargar una boda".