María Gómez muestra a sus compis de Zapeando "una imagen que toca el corazoncito". Se trata del vídeo viral de una niña a la que ponen gafas por primera vez y, por fin, puede ver el mundo con nitidez: "Se queda con la boca abierta", comenta la humorista, que destaca que también es la primera vez que ve bien "la cara de su madre".

"No me digáis que no es emocionante esa reacción de la pequeña", comenta María Gómez, al mismo tiempo que no puede evitar emocionarse y se le quiebra la voz. Puedes ver el emotivo momento viral en el vídeo principal de la noticia.