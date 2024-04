El Athletic Club celebra en Bilbao su título de campeones de la Copa del Rey. Hasta allí se ha trasladado Iñaki Urrutia, que se encuentra varios aficionados gaditanos del equipo bilbaíno para unirse a esta fiesta.

Uno de ellos confiesa que está viviendo la ilusión de su vida y asegura al colaborador: "Este día ya no se me va de la mente hasta que me vaya para el otro barrio y espero que allí haya otro Athletic Club".

Estos explican que han hecho un viaje de nueve horas solo para ver a su equipo recorrer la ría en la gabarra y vivir junto al resto de la afición este título y señalan que llevan pasándoselo bien desde el sábado, el día del partido, y vaticina que la celebración se alargará.