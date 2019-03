La mala suerte se ceba con Miki Nadal en el desternillante Juego de la SemAnna 'Manzana o cebolla': "Me estáis vacilando"

El primero en enfrentarse al juego 'Manzana o cebolla' ha sido Miki Nadal que, a pesar de que ha intentado engañar a su compañera de duelo, ha mordido con ganas una cebolla. Frank Blanco le ha pedido que lo enseñara y aunque Nadal insistía en que era una manzana, el presentador de Zapeando ha confirmado que se trataba de una cebolla. "Huele hasta aquí", ha dicho Blanco.

A continuación, ha sido el turno de Anna Simon, que ha tenido suerte y ha mordido una manzana cubierta de fondant. Sin embargo, Miki Nadal ha vuelto, de nuevo, a morder una cebolla que, lejos de escupir cuando se ha desvelado de que no se trataba de la fruta, ha seguido masticando hasta tragársela.

"Me estáis vacilando, Alguien le está dando a un botón que las cambia de sabor", ha afirmado Nadal cuando ha visto que Anna Simon ha vuelto a morder una manzana. Anna Simon, que no ha escuchado a su compañero, ha señalado: "No será sano, pero qué buena está esta cosa con azúcar".

Cuando ya parecía que estaba todo dicho, Miki Nadal ha mordido una manzana y Anna Simon una cebolla, lo que ha dado posibilidades de victoria a Nadal. Aunque al morder el siguiente alimento, Miki ha descubierto que era, en efecto, la tercera cebolla, por lo que Simon se ha proclamado ganadora del 'Juego de la SemAnna'.