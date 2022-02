Edurne visita el plató de Zapeando, donde Dani Mateo sorprende con un divertido detalle relacionado con alguien muy cercano a la cantante y una persona del equipo del programa. "El guionista de Zapeando jugaba en el equipo del colegio de alguien que no sé si vas a reconocer", destaca Dani Mateo, que muestra la prueba gráfica en plató.

"Ostras, pues el más alto y rubio", destaca entre risas Edurne al ver la imagen, donde aparece su pareja, el futbolista David de Gea y el guionista de Zapeando, que no pone su nombre para mantenerse en el anonimato. Pero, ¿por qué no era portero? "A veces se ponía de portero y otras de jugador, porque los niños quieren meter goles, pero creo que es más importante un portero que el delantero, al portero no se le valora nunca lo suficiente", afirma la cantante.