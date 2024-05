La Gala Met, que se ha celebrado en el Museo Metropolitano de Nueva York, ha dejado diseños impresionantes. Pero muchas personas han decidido jugar con Inteligencia Artificial para que esta nueva tecnología muestre cómo vestiría a algunas celebrities que no pudieron asistir al evento.

Por ejemplo, la IA diseñó un curioso vestido para Lady Gaga con una estructura circular que la rodeaba en color blanco. Otra celebrity que logró hacerse viral gracias a su diseño de IA fue Katy Perry, un vestido lleno de flores que llegó, incluso, a engañar a la madre de la artista. Rihanna tampoco pudo acudir a la gala, por ello la Inteligencia Artificial diseñó para ella un vestido con una estructura circular en la zona de la espalda con flores y hojas.

Para Eduardo Navarrete los trajes están "muy conseguidos". "Esto, cuanto menos, me parece peligroso. La Inteligencia Artificial nos está mostrando una cara amable pero yo creo que dentro de unos años esto será un peligro", añade. "No solo por los puestos de trabajo que vaya a quitar, o no, pero tiene un punto de peligro", concluye.