Eduardo Navarrete visita Zapeando para comentar los looks del Festival de Venecia, que se está celebrando estos días y donde Georgina Rodríguez lo ha vuelto a hacer. La influencer ha acaparado todas las miradas al lucir en la alfombra roja "su look más sexy", opina Quique Peinado, ya que llevaba "un vestidazo rojo con escote corazón" combinado con unos guantes largos en color blanco y "joyón" al cuello. "¿Qué te parece este look?", pregunta al experto en moda.

"Es un lookazo. Pero yo aquí veo una mala digestión clara entre Kim Kardashian y Julia Roberts en Pretty Woman", asegura, muy crítico, el sastre, que defiende su opinión explicando que no le termina de gustar porque "va para ser fina, pero en el camino de la elegancia se desvía".

En cambio, Dani Mateo guarda una opinión muy diferente del look de Georgina Rodríguez: "Parece la Venus de Botticelli". Y tú, ¿eres más de la opinión de Eduardo Navarrete o de Dani Mateo?