Eduardo Mendoza visita 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro 'Tres enigmas para la Organización', donde reconoce que no termina todas las obras que empieza a leer. "No tengo ningún reparo en dejar un libro a medias", admite.

El escritor cuenta que un editor suyo dice que "si la primera página no es interesante, no hay ninguna razón para pensar que las otras lo serán", pero aclara que él da "un poco más de margen", entre 20 o 25 páginas. "A partir de ahí, ya depende del libro y no de mí", dice.

Además, confiesa qué hace con algunos de los ejemplares que lee cuando no le parece que sea "uno que tenga que guardar". "Es como guardar los periódicos o las revistas. No vas a tener el 'Hola' de 1956", comenta. Descúbrelo en el vídeo principal de la noticia.