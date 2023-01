Eduardo Casanova visita Zapeando para presentar su nueva película 'La Piedad', que cuenta la dependencia entre una madre y un hijo haciendo un paralelismo con la dictadura de Corea del Norte, y Dani Mateo aprovecha la ocasión para recordarle el fiestón que se montaron el día que estrenaron la película y al que también acudió Yola Berrocal: "Yo no soy muy fiestero", comenta el director, que es conocedor de que "tiene fama". "Y no me he drogado en mi vida", espeta.

Es en ese momento cuando se acuerda de una borrachera que se pilló junto a Ana Polvorosa cuando era "muy jovencito" y rondaba los 18 años: "Estábamos bastante perjudicados con un pedo muy jodido y nos rescató Miki Nadal, que nos montó en su coche y nos llevó a casa", recuerda. Pero la anécdota no terminó ahí: "Ana Polvorosa se rayó muchísimo y se vino a casa de mis padres", cuenta, ya que Eduardo Casanova por aquel entonces todavía vivía con ellos: "Mi madre le dio un bocata de jamón para que se le pasara". "Excepto eso, no soy muy fiestero", sentencia el también actor en la entrevista que le hacen en Zapeando y que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.