Dani Mateo da paso en el plató de Zapeando a "un hombre que hace absolutamente de todo" y es que "es actor, artista, director...". Se trata de Eduardo Casanova, que aparece en el plató confesando que es la única persona que no ha escuchado la canción de Shakira sobre Gerard Piqué.

"No la he escuchado, pero lo que me sorprende es cómo disfrutamos y nos reímos del desamor", afirma el actor, que destaca que no tiene ni idea e lo que ha pasado entre Shakira y Piqué. "A mí si me deja alguien que no me haga esto", afirma Eduardo Casanova, que manda una petición si se lo hacen: "Si me lo hacen, no os riáis, hijos de p***". Puedes ver el divertido momento en el vídeo de arriba.