Después de varios días ausente, Miki Nadal ha vuelto a Zapeando. "Miki no podía más ya de ir en barcos, de ver playas bonitas...", afirma Dani Mateo. "Ha dicho 'necesito ir'", añade el presentador. "Hemos hablado poco últimamente, de todo lo que has dicho no he hecho nada...", le responde Nadal.

"Bueno, en barco sí que he ido", explica el zapeador. "Bueno, era un ferry", aclara. "Si te he visto incluso con la Forner", le responde Dani. "Es verdad, me codeo con la jet set", afirma Nadal. A pesar de ello, indica que solo ha estado un fin de semana de vacaciones.

Miki cuenta que, durante esos días, se comió "tres paellas". "Después de la tercera me pillaron los 'paparazzi' y he salido con una tripa...", explica, "Dabiz Muñoz me ha dicho que parezco un canguro con su cría dentro... soy un marsupial ahora mismo". La comparación provoca las risas de todo el público presente en el plató.