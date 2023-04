En Zanzíbar han mostrado la afición que tienen algunos jóvenes locales: lanzarse de cabeza al mar intentando pillar algo de agua de la orilla, "una auténtica locura", comenta Thais Villas con sus compis de Zapeando a los que muestra esta recopilación de vídeos virales.

Se trata del nuevo challenge que se ha puesto de moda allí. A esto se suma que "se sacan unas monedillas de los turistas haciendo estas barbaridades".

"Es que duele", opina María Gómez, que no puede evitar poner muecas al ver los golpes que se dan contra la orilla. "Es el tráiler de 'Mar adentro Zanzíbar', espeta Dani Mateo, que tiene claro que será culpa del "plano" que no ve a la persona que "les está apuntando con un arma para hacer eso" porque si no, no se lo explica. Puedes ver el nuevo reto viral que arrasa en redes en el vídeo principal de la noticia. ¿Lo harías?