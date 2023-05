Como cada tarde, Dani Mateo conecta con el plató de Más Vale Tarde donde este viernes tan solo encuentra a Iñaki López porque Cristina Pardo "Está de asuntos Pardos", bromea. "Se ha ido a ver a Bruce Springsteen", confiesa su compañero, que le desea que "lo disfrute" porque él va a tener a Ojeda hablando de alimentos que retrasan el envejecimiento y, además, adelgazan.

"Esto te va a interesar Mateo, especialmente a ti porque me he fijado que eres de esos que ya lleva la camisa por fuera. Eso es señal inequívoca de que intentas de ocultar andorga", espeta, y asegura que, si no fuera así, se metería la camisa. "Eres idiota", espeta el presentador de Zapeando, que le explica que no se la mete porque tiene una "cadera como para parir. Siempre he tenido anchura Shakira".

Aunque cae que a Iñaki López también le van a venir bien los consejos de Ojeda porque, a pesar de que lleva la camisa por dentro, su "peinado es de los 50": "Pareces Johnny Logan". "Luego mándame un WhatsApp para decirme quien es Jonny Logan, que yo soy más de Rauw Alejandro", contraataca Iñaki López en el vídeo principal de la noticia, donde puedes ver este momentazo.