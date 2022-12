"A vosotros, ¿qué muerte de famoso so afectaría más ahora mismo?", pregunta Dani Mateo a Valeria Ros, Miki Nadal, Lorena Castell y Quique Peinado en el plató de Zapeando. "A mí no me gusta decir nombres de nadie que no haya muerto, me da mal rollo", afirma Lorena Castell, que recuerda cómo la confundieron con una famosa que se había muerto y se llamaba Lorena Rojas.

"Pusieron una foto mía con una chaqueta roja", explica la zapeadora, que detalla que "debió de ser un becario que buscó Lorena Rojas" y puso una foto de ella con una chaqueta roja. "Llamaron a mi madre porque había salido la noticia", destaca Lorena Castell, que insiste en que "eso da mal rollo" porque la gente pensaba que había sido ella.