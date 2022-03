Nuria Roca y Goyo Jiménez llamaron en directo a Rosario para darle los 6.000 euros de la tarjeta de El Hormiguero y, aunque la espectadora respondió correctamente, se resistía a creerse que hubiera ganado. "Yo esto no me lo creo, porque yo estoy viéndolo y aquí no hay nadie que esté hablando", sostenía la concursante, que pese a los intentos por explicarle que la televisión lleva algo de retraso, no daba su brazo a torcer. "Están en pantalla y no están hablando de eso ahora mismo", insistía.

Pese a los intentos de la presentadora y el cómico por convencerla de que no la estaban engañando, Rosario no se lo creía y acabó colgando el teléfono. Puedes ver el momento y descubrir qué pasó con el dinero del premio en el vídeo principal.

El look de Pablo Motos confinado para conectar con El Hormiguero

Nuria Roca ha vuelto a sustituir a Pablo Motos a los mandos de El Hormiguero por segunda vez en la historia, ya que se ha vuelto a contagiar de coronavirus. En este vídeo, el presentador muestra el look elegido para conectar con el programa desde casa: