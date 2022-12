Una instagramer australiana se ha vuelto viral en redes sociales después de interpretar en plena calle el famoso villancico de Mariah Carey: 'All I Want For Christmas Is You'. "¡Todo el mundo dando palmas!", pedía a los transeúntes.

Según explica Cristina Pedroche a sus compañeros de Zapeando, la razón por la que esta influener ha hecho esto es porque "se dedica a hacer cosas así para divertir, entretener y sorprender a los australianos". Aunque también está segura de que ha provocado alguna que otra "lesión auditiva". Puedes ver su original versión sobre estas líneas. ¿Con cuál te quedas?