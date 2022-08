Alberto Rey visita el plató de Zapeando para analizar a famosas que han triunfado tanto en el mundo de la música como en el del cine. Por ejemplo, Jennifer López. La cantante comenzó su carrera en el mundo de la música como bailarina. Y es que Alberto Rey sorprende a los zapeadores al contar cómo la artista llegó a entrar en el cuerpo de baile de New Kids on the Block y Janet Jackson.

Tras ello decidió ser actriz y, aunque al principio no le fue muy bien, su primer papel protagonista fue Selena, una cantante que fue asesinada por su mayor fan y se convirtió en un hito en América Latina. "Jennifer López fue la primera actriz latina en cobrar un millón de dólares", destaca Alberto Rey, que afirma que la artista siempre ha sido centro del debate: ¿es buena actriz o no? "Jennifer López lo ha tenido todo en contra durante toda su vida, ha sido ella la que se ha construido su carrera a base de comedias románticas", defiende Alberto Rey, que destaca que ella "siempre ha tenido muy claro de dónde viene" y ha terminado haciendo películas muy buenas. Descubre más curiosidades sobre la cantante y actriz como, por ejemplo, que se lleva fatal con George Clooney, en el vídeo principal de esta noticia.