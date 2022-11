Joaquín Sabina ha visitado a Pablo Motos en El Hormiguero para presentar su documental 'Sintiéndolo mucho', en el que pidió al director de cine y amigo Fernando León de Aranoa que le sacara de lo más natural posible. Tanto, que hasta le propuso que le sacara cagando: "Yo quería darle toda libertad", confiesa.

Pero, además, también habló de su relación con Jimena, con quien lleva desde 1999: "Me salvó la vida", reconoció al presentador de El Hormiguero. "Ahora soy un pequeño burgués civilizado con una vida doméstica absoluta, que no me ha inspirado ni un verso de canción", le confesaba entre risas. Puedes ver los mejores momentos de la entrevista de Joaquín Sabina en El Hormiguero en el vídeo principal de la noticia.