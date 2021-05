Dani Mateo ha entrevistado en Zapeando a Celia y Miguel, los ganadores de Love Island tan solo unas horas después de la final del programa. El presentador se ha interesado por saber si Celia dudó en algún momento en compartir el premio de 25.000 euros que le tocó con Miguel, a lo que la isleña ha respondido: "Solo por el coñazo que he sido lo tenía que repartir".

Además, Celia ha hecho una declaración de amor en directo a su pareja: "Encontrar una persona así es un regalo que me ha dado la vida", ha expresado, a lo que ha añadido que, de no ser por él, no hubiera llegado a la final.

Miguel, por su parte, ha contado que ahora van a ir a Galicia a conocer a la familia de él y que después irán a Valencia a conocer a la de ella. "Ojalá en unos años le contemos a nuestros hijos que el destino quiso juntarnos y espero que así sea", ha expresado el isleño, unas palabras que han conmovido a los zapeadores, especialmente a Cristina Pedroche.