"¿Qué zapeador tiene más posibilidades de acabar en el infierno cuando se muera?", es la pregunta heavy de un espectador a la que ha tenido que enfrentarse Valeria Ros en este programa de Zapeando. Y, aunque en un primer momento se decanta por Dani Mateo, finalmente acaba cambiando su decisión: "Es Iñaki Urrutia", coloca en el pódium de la pirámide.

¿La razón? Según explica la colaboradora vasca, "es una persona horrible": "Pareces simpático, pero en el fondo no. Cada vez que te cuento algo no me escuchas. Eres una persona mala", espeta en directo. "¡Pero si he visto el vídeo del mono y Miguel y me he emocionado!", suelta él al escuchar sus argumentos.

Pero Valeria Ros vuelve a la carga: "Eres buen actor. No te creo". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el orden en el que la colaboradora coloca al resto de colaboradores y las surrealistas razones que da de por qué irán al infierno. "Yo no iré porque rezo todas las noches", se justifica, aunque confiesa que lo dejó cuando empezó con su "primer novio": "Entonces empezó a rezar él".