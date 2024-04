El inicio del programa ha pillado a Cristina Pedroche con el móvil. Dani Mateo le ha pedido a la zapeadora que explicara qué estaba haciendo. Pedroche ha contando que Miki Nadal se había comprado su libro en preventa. "Le he dicho que se lo tenía que comprar", afirma Cristina. "Me ha obligado", responde Miki.

El zapeador, tras la compra, ha querido subir a sus redes sociales la compra y, como no sabía hacerlo, Cristina se ha ofrecido a hacerlo ella. "Cristina, no mientas, has tenido que entrar tú donde se tiene que comprar el libro, has comprado el libro y, luego, después de comprarlo, lo has subido tú a redes", le contesta el presentador.

"Espérate, me ha dicho decirle hasta las claves del banco", añade Miki, provocando las risas de Cristina. "¿Por qué tengo que comprar yo el libro a una amiga? ¡Regálamelo!", añade el zapeador. "Te lo iba a regalar también", responde ella.

"Se están tirando unos cuchillos... a esta amistad le quedan dos telediarios", apunta el presentador. "Anular pedido", concluye, en tono de broma, Miki. El libro de Cristina, 'Gracias al miedo', se publicará el próximo cinco de junio.