Quique Jiménez, 'Torito', es aficionado a llevarse pequeños 'recuerdos' de las fiestas a las que acude. Si hace unos meses desveló que se había llevado el photocall de la fiesta de Navidad de Atresmedia, hace tan solo unos días contó que, durante la fiesta de cumpleaños de Sergio Ramos en StreetXO, se llevó uno de los platos del restaurante como recuerdo del evento.

Cristina Pedroche comparte hoy programa con Quique y no pierde la ocasión de pedirle que le devuelva el plato del restaurante. "¡Devuélveme mi plato!", le espeta sin que él lo espere. "¡Ay, ya salió!", grita Torito. "Perdóname, eh, te lo devolveré", le contesta a la zapeadora.

Pero la cosa no se queda ahí. Dani Mateo vuelve a sacar el tema y le pregunta a Cristina el precio del plato. "En los restaurantes tenemos un problema con que nos roban las cosas como para estar aquí diciéndolo así de forma graciosa", dice Pedroche. "Si tú me lo hubieras pedido te lo hubiera regalado", le dice a Torito. "¿Tú quieres que lo devuelva o me lo puedo quedar?", le pregunta el colaborador. Cristina no contesta al colaborador que afirma que le devolverá el plato.