Shakira y Lewis Hamilton se han dejado ver este fin de semana en la Fórmula 1 de Barcelona y la imagen que compartieron en redes está dando la vuelta al mundo. Según explica Torito, el piloto quedó segundo en el Gran Premio de España y luego se fue por la noche a celebrarlo con Shakira: "Es verdad que no estaban solos, pero si sacáis la lupa... ¿Dónde está la mano de Lewis Hamilton?", observa Quique Peinado, que les descubre cómo la apoyaba sobre la cintura de la cantante.

"Es soltar el volante y deja la manita 'relajá'. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es pareja a la vista?", pregunta al experto en corazón, y Torito le reponde pidiendo un aplauso para "la nueva pareja del verano" y, en el caso de que no lo sean, se compromete a raparse en directo: "Si de aquí a final del verano no son pareja yo me rapo".

Además, en el vídeo principal de la noticia, Torito repasa las otras "13 novias estables conocidas" que ha tenido el piloto, entre las que se encuentran Rihanna, Rita Ora y una Kardashian. "Es buen piloto. Dicen que coge bien las curvas", no puede evitar reaccionar Dani Mateo, lo que provoca las risas de sus compañeros.