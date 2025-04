Dani Mateo da todos los detalles de su ausencia temporal en Zapeando: "La tele en directo te pone en situaciones difíciles"

Hoy Zapeando arrancaba de una manera inusual, con María Gómez sentada 'de urgencia' en la silla de presentador porque "Dani Mateo está aparcando el coche". Nacho García, por su parte, proponía hacer una porra para ver cuánto iba a tardar en volver.

Finalmente, el que ganaba era Quique, que aseguraba que Dani volvía a la vuelta del sumario. El presentador desvela en el vídeo sobre estas líneas el motivo de su ausencia temporal: "La tele en directo es complicada, te pone en situaciones difíciles", asegura.

Quique señala que el problema en cuestión tenía que ver con una imprevista 'llamada de la naturaleza' de Dani, que ha tenido que ir al baño: "Si de esta no me sale una campaña de All Bran no me saldrá nunca", confiesa.

Dani asegura que es 'regular' en sus visitas al WC, pero hay un problema: "Mi momento all bran coincide con el inicio del programa que me permite comprar All Bran". "Tengo dos opciones, estar con vosotros a la hora indicada y pasarlo mal, y que también lo paséis mal vosotros, o responder a la llamada de la naturaleza y disfrutar con vosotros del pedazo de programa que tenemos hoy", afirma.

Para Quique, esta situación desmonta lo que alguna gente dice de que "este programa lleva muchos años haciendo lo mismo": "¿Cuándo en la historia de la televisión un presentador no ha presentado un programa porque estaba cagando?", comenta mientras sus compañeros reclaman el Premio Iris.

"Apretando, nunca mejor dicho, habría llegado a la hora, pero por vosotros vengo aquí con el culo limpio", explica Dani sin escatimar en detalles.