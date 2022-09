Dani Mateo cuenta en el plató de Zapeando que se tiene que poner serio porque "alguien de esta mesa ha estado hablando" de él a sus espaldas". "A ver, fue en 'Pasapalabra', uno de los programas más vistos, así que a tus espaldas poco", explica Cristina Pedroche, que muestra en el vídeo principal de esta noticia el momento en el que María Gómez y Roberto Leal hablan de él.

Y es que Roberto Leal afirmó que aunque "Dani Mateo está invitadísimo" a Pasapalabra, "algo tiene con el programa que no termina" de ir. "Es el único de la historia de Zapeando que viene", insistió el presentador. "Él cree que es personal, y yo empiezo a pensar que también", le contestó María Gómez. Pero, ¿qué tiene que decir Dani Mateo de por qué sigue sin ir a Pasapalabra? "No me han invitado, estoy siendo muy sincero con la audiencia", confiesa Dani Mateo, que afirma que "hay algo personal" contra su persona: "Si ha ido Santi Alverú, que ni siquiera es del todo de aquí". Puedes ver el cómico pique entre ambos en el vídeo de arriba.