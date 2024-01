Cristina Pardo y Dani Mateo despidieron 2023 por todo lo alto, con el habitual sentido del humor que se gasta la peculiar pareja cada vez que ambos se juntan bajo el mismo techo. Una mezcla explosiva que les ha llevado a presentar las Campanadas de laSexta por tercera vez consecutiva, sin duda alguna, las más gamberras de la televisión.

Tras hacer lo típico, echar la vista atrás y recordar algunos de los aspectos del año que estaba a punto de marcharse, como, por ejemplo, que ha sido el más caluroso de la historia, los presentadores se planteaban cómo se presentarán a las Campanadas de 2024 si la temperatura sigue aumentando. Pardo no duda en recordar uno de los looks más míticos de su compañero en El Intermedio.

"Puedo recuperar el triquini de Borat, que eso favorece muchísimo", decía rápido Mateo, recogiendo la sugerencia de Cristina. "Ese no habéis tenido huevos de someterlo a votación", bromeaba la periodista, haciendo referencia a la encuesta que también este año se ha hecho para elegir el outfit del presentador de Zapeando para las Campanadas , que intentaba no tocar ningún tema demasiado espinoso para que en las casas de los españoles no se liaran las típicas broncas familiares de estas fechas. "Eso es, en vez de calentamiento global, calentamiento local".

Pero, de pronto se animaba a generar la polémica y daba una idea: "una caja sorpresa con temas, que puedas meter la mano y sacar cosas como la amnistía".