Mariah Carey se ha convertido en la reina de la Navidad gracias a su canción 'All I Want for Christmas is You'. La cantante, año tras año, saca partido de su tema publicando vídeos en sus redes sociales que, de alguna manera, inauguran la temporada navideña.

Pero, más allá de que la canción se haya convertido en un verdadero himno navideño y la canción perfecta para acompañar cualquier celebración navideña, también le ha dado a la cantante unos suculentos beneficios.

El tema, que fue publicado en 1994, se ha convertido en el tema más rentable de la historia y permitiría, como afirma Dani Mateo, "jubilarse". Ya puedes saber cuánto ha ganado Mariah en el vídeo principal.