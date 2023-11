Cristina Pedroche ha recibido el premio 'Talent' por parte de la revista 'Woman' que reconoce su labor como comunicadora todoterreno. Como afirma Miki Nadal: "Con este premio se confirma que es su año".

La zapeadora cuenta que no se lo esperaba y "le hizo mucha ilusión". Aunque en un primer momento no sabía si ir, "ya que un evento a esas horas a mi me descuadra un poco". Para poder asistir, como explica, tuvo que dar el pecho a su hija, ir al evento y, cuando se lo entregaron, volvió corriendo a su casa.

Los zapeadores han comentado el bonito vestido que ha llevado Cristina para la gala: un total look negro de Isabel Sanchís, con dos aberturas en la parte inferior, que dejaban ver las piernas de Cristina por completo, flores en 3D y escote en la espalda . Como explica, "mi idea era ir ya más tapada a todo porque se acercan las campanadas" pero le gustó tanto que no se pudo resistir a llevarlo.