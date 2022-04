La actriz María Castro visita el plató de Zapeando para hablar de 'El juego de las llaves', su nueva película en la que un grupo de amigos de toda la vida intercambia sus llaves y sus parejas con tres únicas reglas: no mentir, no enamorarse y no repetir. Durante su entrevista en plató, la joven también recuerda momentazos de su carrera, la cual empezó hace más de 20 años.

Una de las series más conocida que protagonizó fue 'Sin tetas no hay paraíso', en la que interpretaba a una especie de 'madame'. "¡De mí!", destaca Cristina Pedroche, que sorprende a la actriz al recordar que participó en esa serie: "Yo era una de sus prostitutas". Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia el momentazo y la reacción de la gallega ante la confesión de Pedroche.