"Miki Nadal va a mostrarnos un documento único que está haciendo arder internet", avanza Dani Mateo, que da paso a su compañero para que muestre el vídeo que ha subido "una conocida influencer, presentadora, y deportista vallecana que está embarazadísima", donde podemos verla realizando el mismo baile hoy y hace justo un año. También con el mismo bikini. "¿El chuminero?", pregunta Dani Mateo.

"Os juro que me veo muchísimo más guapa y con más luz y mucho más esplendida", valora Cristina Pedroche, que es la influencer que hace este baile la ritmo de 'La Bachata', de Manuel Turizo. "Hace un año, cuando subí ese video, si me llegan a decir que este año voy a estar así no me lo creoo", comenta ella.

"Tienes un brillo especial en la cara", observa Isabel Forner. En cambio, Dani Mateo se fija en el bajo teto, que ha "mejorado".