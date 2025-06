Alfonso Arús, sobre que el rey Felipe haya designado a Nadal como marqués: "Qué cosa más clasista"

"A mí que nunca me den el título de marqués", asegura Alfonso Arús después de que el rey Felipe designe a seis personas como marqueses: "Me parece horrible, si pudiera lo eliminaría".

El monarca ha designado marqueses a seis personas, las primeras en su reinado, explicando que todas ellas son "exponentes de la excelencia" por sus respectivas trayectorias.

El rey Felipe ha designado a Rafa Nadal como marqués de Llevan de Mallorca; a Teresa Perales como marquesa de Perales; a Luz Casal como marquesa de Luz y Paz; y a la fotógrafa Cristina García Rodero nueva marquesa del Valle de Alcudia, todos con carácter hereditario.

Por otro lado, el bioquímico y biólogo molecular Carlos López Otín será marqués de Castillo de Lerés, aunque en su caso lo será con carácter vitalicio, el único de estos nombramientos. Por último, el que fuera jefe de la Casa del Rey hasta febrero de 2024, Jaime Alfonsín, con el título de marqués de Alfonsín y carácter de grande de España.

Alfonso Arús no da crédito en el plató de Aruser@s: "Supongo que todos están contentos, pero a mí que nunca me den el título de marqués". "Me parece horrible", asegura el presentador, que afirma que es "una cosa antigua y clasista". "Si pudiera lo eliminaría", insiste Alfonso Arús.