Cristina Pedroche ha decidido hacer su propia versión del test de Arguiñano en Zapeando para conocer mejor a sus compañeros. La colaboradora ha ido lanzando preguntas a cada uno de ellos para hacerles elegir entre dos opciones. "Lectura o baloncesto", le ha propuesto a Quique Peinado. Él lo ha tenido claro. "Sin ninguna duda el baloncesto, pues es de lejos lo que más me gusta en la vida", ha señalado convencido.

También ha respondido igual de rápido Valeria Ros, a la que le han hecho escoger entre "fama a nivel Kim Kardashian o encontrar el amor de tu vida". "La fama me espanta yo el amor de mi vida y, por favor, que venga pronto", ha insistido en directo. El último en enfrentarse al test ha sido el del presentador, cuya respuesta no ha convencido a los presentes. "Que el Barça ganará la Champions o que el Real Madrid no volviera a ganar ninguna", le ha preguntado Pedroche, quien ha tenido que responder a una pregunta comprometida también.