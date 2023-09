Cristina Pedroche visita Zapeando tras su reciente maternidad. La presentadora cuenta que debe agradecer a la red de madres que ha ido tejiendo el "estar mejor". Como explica, si no fuera por las madres que la han ayudado con el tema de la lactancia "hubiera dejado la teta". A esto añade: "Me salieron grietas, me salía sangre, la niña regurgitaba sangre con la leche, me dolía mucho". Gracias a la ayuda que le brindaron ha podido seguir dando el pecho a su hija algo que, para ella, "es muy bonito".

Como apunta Dani Mateo, "internet tiene un lado oscuro pero tiene esta maravilla: encuentras gente en tu situación". A lo que Pedroche añade: "Te hacen sentir que no estas sola y que no estás loca". La presentadora expone, además, que esta red de madres le ayuda diariamente con muchas dudas que tiene en torno a la maternidad y la crianza de su hija.

Por ejemplo, ella no quería que su hija usara chupete pero la niña, cuenta, "ya se puede meter perfectamente el dedo en la boca". Cristina afirma que "el chupete se lo puedo quitar pero el dedo no", lo que ha provocado que pregunte a diversas madres sobre su opinión en torno a su uso y se replantee este hecho.